Вольф: в 2021 году достижения «Мерседеса» ничего не будут значить

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о внедрении нового регламента Формулы-1, которое запланировано на 2021 год. По словам функционера, с учётом грядущих изменений, последние успехи «Мерседеса» ничего не будут значить.
«В 2021 году у нас будет совершенно новый вызов, потому что регламент перевернут с ног на голову. То, что есть сегодня с точки зрения аэродинамики, не будет действовать в 2021 году. Убеждён, для команды это отличная возможность вновь проделать достойную работу и доказать, что мы можем пройти через изменения регламента и вернуться в чемпионат лидерами. Как бы то ни было, в 2021 году наши последние достижения ничего не будут значить. Это очень волнительно, и я с нетерпением жду 2021 год», — приводит слова Вольфа Motorsport.
- 22 декабря 2019
-
16:43
-
15:47
-
14:58
-
14:08
-
12:15
-
10:53
-
09:33
-
00:57
- 21 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:29
-
17:57
-
16:43
-
15:47
-
14:08
-
12:59
-
11:54
-
11:20
-
10:02
-
00:59
- 20 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:48
-
20:49
-
20:32
-
19:22
-
18:16
-
17:22
-
15:14
-
14:00
-
13:00
-
12:17