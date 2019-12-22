Култхард: возможно, у Гасли синдром Хайнца-Харальда Френтцена

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард подвёл итоги сезона-2019.
«Я возлагал большие надежды на Пьера Гасли, однако у него возникли проблемы в «Ред Булл», а когда он вернулся в «Торо Россо», то снова прибавил. Возможно, у Гасли синдром Хайнца-Харальда Френтцена, который блестяще выступал в составе команд-середняков, однако в сильных коллективах не смог оправдать ожиданий.
Я был удивлён проблемами Феттеля, но нужно посмотреть, что он покажет в 2020 году. Меня удивило отсутствие скорости у Кубицы.
«Уильямс» ужасно провёл сезон, но мы верим, что худшее для них позади. У «Хааса» были трудности, но они не говорили о них открыто. Есть причины для беспокойства и у «Рено» — им нужно отыграться в следующем году», — цитирует Култхарда Motorsport Magazine.
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