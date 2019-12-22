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Экклстоун посвятил рождественскую открытку абсурдности некоторых правил Формулы-1

Экклстоун посвятил рождественскую открытку абсурдности некоторых правил Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун незадолго до католического Рождества отправил традиционную для себя поздравительную открытку. Каждый год его поздравления посвящены тем или иным событиям в Формуле-1, и 2019 год не стал исключением — на этот раз Берни прошёлся по действующему своду правил и большому количеству наказаний пилотов.

На открытке 2019 года оказался изображён брифинг пилотов со стюардами, а само изображение и список правил, которые читаются стюардами, является гротескным отражением происходящего сейчас в Формуле-1.

Список правил:

1. Прочтите книгу с инструкциями перед стартом гонки.
2. Не пересекайте никаких линий, независимо от их цвета.
3. Сообщения между инженерами и пилотами должны быть согласованы с юристами.
4. В случае аварии обвиняйте во всём соперника.
5. Не попадайтесь, когда ведёте борьбу, чтобы избежать дисквалификации.
6. Не думайте, следуйте командной тактике.
7. Если мы задаём вам вопросы, старайтесь выглядеть честными.

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