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Хаккинен остался удивлён резким прогрессом «Феррари» в 2019 году

Хаккинен остался удивлён резким прогрессом «Феррари» в 2019 году
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен остался удивлён ситуацией в «Феррари» в сезоне-2019. По его словам, команда неожиданно добилась большого прогресса.

«Это был очень странный сезон для «Феррари». Было странно видеть, как внезапно они смогли оказаться столь быстрыми. Прогресс в Формуле-1 обычно происходит постепенно, и, разумеется, срабатывают все возможные сигналы тревоги, когда кто-то делает столь большой скачок вперёд

Я впечатлён тем, что в этом году сделал Леклер. У Себастьяна огромный опыт в Формуле-1, он давно в команде. Чтобы победить его в первый год нужно быть очень сильным. Теперь он должен сделать следующий шаг, поскольку в «Феррари» нет времени на передышку», — приводит слова Хаккинена GPBlog.

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