Перес: могу быть доволен итогами года

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался доволен своими результатами в сезоне-2019.
«Думаю, нам удалось достичь прогресса по ходу сезона. Да, мы не закончили сезон на четвёртой или пятой позиции, но в некоторых отдельных гонках выступали просто отлично. Особенно если учесть тот факт, в какой обстановке начинался этот сезон, наши выступления в 2019 году выглядят весьма многообещающими.
Ошибки других пилотов и неверная стратегия стоили нам очков, но бывало и так, что мы просто оказывались в нужное время в нужном месте. Мы очень хорошо провели вторую половину сезона. По итогам сезона я оказался в десятке сильнейших на болиде, который на эту десятку не претендовал. Я могу быть доволен такими итогами года», — приводит слова Серхио Переса GPToday.
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