Вольф: я думаю о Лауде каждый день

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что для команды шестой титул в сезоне-2019 не стал самым ярким событием на фоне смерти неисполнительного директора Ники Лауды.
«Мы пережили много взлетов и падений, и в итоге мы смогли победить в шестой раз подряд. Но для меня и многих других членов команды смерть Ники — это ошеломляющее событие, которое затмило весь сезон.
Его смерть сильно ударила по нам, я до сих пор думаю о нём каждый день. Я до сих пор не верю, что его больше нет с нами. Мы вместе росли в последние годы, он был, вероятно, самым близким моим другом и я очень скучаю по нему. Мы потеряли близкого друга и это влияет на нас. 2019 год навсегда останется годом, когда мы потеряли Ники Лауду», — приводит слова ТОто Вольфа GPBlog.
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