В «Хаасе» объяснили, почему ограничение бюджетов не помешает топ-командам Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему, по его мнению, лучшие команды Формулы-1 не лишатся своих позиций и при новом регламенте, где предусмотрено ограничение бюджетов. Новые правила вступят в силу в сезоне-2021.
«Я не беспокоюсь по этому поводу. Всё равно сделать ничего нельзя, вот и всё. Сейчас декабрь, и что мы можем сделать?
Даже если нам дадут ещё $ 20 млн, трудно будет сейчас что-то сделать. Как нанять сотрудника на работу, если через год его всё равно придётся отпустить (из-за ограничения бюджетов. — Прим. «Чемпионата»)? Топ-команды просто сильнее. У них больше ресурсов, и они останутся впереди», — приводит слова Штайнера RaceFans.
В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс».
- 23 декабря 2019
-
09:00
-
00:47
-
00:00
- 22 декабря 2019
-
22:42
-
21:54
-
20:43
-
20:00
-
18:52
-
18:40
-
16:43
-
15:47
-
14:58
-
14:08
-
12:15
-
10:53
-
09:33
-
00:57
- 21 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:29
-
17:57
-
16:43
-
15:47
-
14:08
-
12:59
-
11:54
-
11:20
-
10:02
-
00:59
- 20 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:48