В «Хаасе» объяснили, почему ограничение бюджетов не помешает топ-командам Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему, по его мнению, лучшие команды Формулы-1 не лишатся своих позиций и при новом регламенте, где предусмотрено ограничение бюджетов. Новые правила вступят в силу в сезоне-2021.

«Я не беспокоюсь по этому поводу. Всё равно сделать ничего нельзя, вот и всё. Сейчас декабрь, и что мы можем сделать?

Даже если нам дадут ещё $ 20 млн, трудно будет сейчас что-то сделать. Как нанять сотрудника на работу, если через год его всё равно придётся отпустить (из-за ограничения бюджетов. — Прим. «Чемпионата»)? Топ-команды просто сильнее. У них больше ресурсов, и они останутся впереди», — приводит слова Штайнера RaceFans.

В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс».

