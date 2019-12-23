Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ди Реста заявил о готовности вернуться в Формулу-1

Ди Реста заявил о готовности вернуться в Формулу-1
Авто / Формула-1 0

33-летний британский гонщик Пол ди Реста, ныне работающий экспертом на Sky Sports, заявил, что вернулся бы в Формулу-1, если бы его вдруг позвала одна из команд. Ди Реста, чемпион DTM сезона-2010, выступал в Ф-1 с 2011 по 2013 год, защищая цвета «Форс Индия», после чего вернулся в немецкий кузовной чемпионат, а в 2017-м провёл одну гонку за «Уильямс», подменяя приболевшего Фелипе Массу.

Гонщика спросили, чего ему не хватает применительно к Ф-1.

«Давления, которое там испытываешь. Я бы завтра же вернулся за руль, если бы мне дали такой шанс.

Откровенно говоря, я всегда хотел этого. Но второй шанс дают не так уж часто. Это только в «Ред Булл» гонщики получают второй шанс», — приводит слова ди Ресты GPBlog.

Сироткин не исключил, что Квята могут выгнать из «Торо Россо»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019