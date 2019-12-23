В «Феррари» пообещали, что Феттель и Леклер начнут сезон-2020 в равном статусе

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что Себастьян Феттель и Шарль Леклер начнут выступления в 2020 году на равных условиях. В сезоне-2019 Леклер, который проводил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», на 24 очка опередил Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника.

«Когда мы приедем в Австралию (на первый этап сезона. — Прим. «Чемпионата»), у нас в команде не будет первого пилота», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

Также руководитель заверил, что подобные вопросы будут обсуждаться в команде перед каждой гонкой.

«Мы станем сильнее в следующем сезоне. Перед каждой гонкой мы будем обсуждать с пилотами все возможные сценарии», — добавил он.