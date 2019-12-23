Норрис рассказал о решающей роли симулятора в современной Формуле-1

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признал, что без симуляторов пилотам очень тяжело было бы выступать в современной Формуле-1. По его словам, особенно это касается городских автодромов.
«Мне кажется, трасса в Сингапуре — одна из самых сложных. Проехать много кругов на симуляторе имеет решающее значение в плане набора скорости, когда дело доходит до подготовки к гоночному уик-энду», — приводит слова гонщика RaceFans.
В сезоне-2019 20-летний Норрис заработал 49 очков и занял 11-е место в личном зачёте. Его лучшим результатом стали два шестых места, на которых он финишировал на Гран-при Бахрейна и Австрии. Напарник Норриса 25-летний испанец Карлос Сайнс, который впервые в карьере поднялся на подиум, заняв третье место на Гран-при Бразилии, с 96 очками занял шестое место по итогам года.
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