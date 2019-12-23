18-летний россиянин Смоляр стал гонщиком Формулы-3

Как и предсказывал «Чемпионат», российский автогонщик Александр Смоляр, который в сезоне-2019 стал третьим по итогам сезона в Еврокубке Формулы «Рено», стал пилотом Формулы-3. Сезон-2020 18-летний участник программы SMP Racing проведёт в составе команды ART.

«Я очень рад, что перехожу в Формулу-3 и буду выступать в известной и опытной команде ART Grand Prix. Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Думаю, я впервые в жизни столкнусь с таким серьёзным уровнем конкуренции.

Я постараюсь соответствовать тем ожиданиям, которые возлагают на меня SMP Racing и ART Grand Prix. Уверен, с их поддержкой и помощью мне будет проще адаптироваться в новом чемпионате, и я уже с нетерпением жду начала предсезонных тестов в марте», — приводит слова Смоляра пресс-служба SMP Racing.