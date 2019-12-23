«Феррари» официально подтвердила новый контракт с Леклером до 2024-го

В «Феррари» официально объявили, что 22-летний монегаск Шарль Леклер продолжит выступать за команду как минимум до сезона-2024.
Напомним, ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что Леклер останется в «Феррари» до сезона-2024, причём сообщалось, что в условиях нового соглашения зарплата гонщика составит € 9 млн, что более чем в три раза превышает гонорар, прописанный в предыдущем контракте, который действовал до сезона-2020 включительно. В «Феррари» подтвердили заключение нового соглашения с гонщиком, но не стали раскрывать его зарплату.
В сезоне-2019 Леклер, который проводил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», на 24 очка опередил Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника. По победам счёт также в пользу монегаска: 2:1.
Гран-при Австралии, первый этап нового сезона Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.
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