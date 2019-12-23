Леклер прокомментировал новый контракт с «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал заключение нового соглашения с итальянской командой, в соответствии с условиями которого он будет выступать за неё как минимум до сезона-2024 включительно.
«Очень рад, что остаюсь в «Феррари». Завершившийся год стал для меня сезоном мечты, так как я выступал за наиболее выдающуюся из всех команд Формулы-1.
Не могу дождаться того, чтобы насладиться ещё более глубоким сотрудничеством с командой после напряжённого, но интересного 2019-го. Очень интересно узнать, что преподнесёт нам будущее. С нетерпением ожидаю следующего сезона», — приводит слова пилота пресс-служба команды.
В сезоне-2019 Леклер, который проводил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», на 24 очка опередил Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника. По победам счёт также в пользу монегаска: 2-1.
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