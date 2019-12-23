Николя Тодт рассказал, почему стал менеджером Квята

Николя Тодт, сын бывшего руководителя «Феррари», а ныне президента ФИА Жана Тодта, рассказал, как стал менеджером российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята. Тодт стал менеджером Квята в сентябре 2018 года, когда россиянин временно не выступал в Ф-1, а работал на симуляторе «Феррари».

Менеджера спросили, почему он обратил внимание на 24-летнего на тот момент гонщика, хотя обычно предпочитает вести дела гораздо более молодых пилотов, которые только пытаются пробиться в Ф-1.

«Да, иногда я поступаю иначе. Я стараюсь заниматься юными талантами, но иногда хочу помочь и тем пилотам, которые уже в деле. Когда я вижу талантливого гонщика, которому нужна поддержка, я рад ему помочь.

Впервые я встретил Даниила десять лет назад, когда он ещё выступал в картинге. Он тот, кем я искренне восхищаюсь.

Возможно, он рановато попал в топ-команду (в 2015 году и в первых гонках сезона-2016 Квят выступал за «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»). Может, он не был готов как следует. Но порой на это просто не дают времени. Так, вероятно, произошло и с ним», — приводит слова Тодта Motorsport Magazin.



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