Леклер хочет побороться за титул с Феттелем в 2020 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что хотел бы побороться со своим напарником Себастьяном Феттелем за титул в 2020 году.
«Рождественский подарок Феттелю? Напишу «Счастливого Рождества» на боковой части машины. Наши отношения гораздо лучше, чем могут видеть многие. Есть огромное желание превзойти соперника, но есть и зрелость. Себастьян — великий чемпион с большим опытом, и встреча с ним стала для меня одновременно большим испытанием и возможностью.
Я никогда не думал, что дебют в «Феррари» будет столь успешным. Он оказался намного более позитивным, чем я ожидал. Я знал, что это вызов, но это и шанс. Я не думал, что выиграю семь квалификаций. Следующий сезон? Я бы очень хотел побороться с Феттелем за титул», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.
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