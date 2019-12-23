Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Брандл: интересно посмотреть, какое влияние Леклер окажет на выбор будущих напарников

Брандл: интересно посмотреть, какое влияние Леклер окажет на выбор будущих напарников
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщки Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал подписание Шарлем Леклером нового контракта с «Феррари».

«Это было простое решение для «Феррари» и просто отличная новость для Формулы-1. Будет интересно посмотреть, какое влияние Шарль и его менеджмент окажут на выбор будущих напарников и приоритеты в долгосрочной перспективе, если окажут. Отлично, Шарль! Молодые гонщики добавляют Формуле-1 энергии», — написал Мартин Брандл в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Леклер подписал новый пятилетний контракт с «Феррари».

В сезоне-2019 Леклер, который проводил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», на 24 очка опередил Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника. По победам счёт также в пользу монегаска — 2:1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019