Брандл: интересно посмотреть, какое влияние Леклер окажет на выбор будущих напарников

Бывший гонщки Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал подписание Шарлем Леклером нового контракта с «Феррари».



«Это было простое решение для «Феррари» и просто отличная новость для Формулы-1. Будет интересно посмотреть, какое влияние Шарль и его менеджмент окажут на выбор будущих напарников и приоритеты в долгосрочной перспективе, если окажут. Отлично, Шарль! Молодые гонщики добавляют Формуле-1 энергии», — написал Мартин Брандл в своём «твиттере».



Напомним, ранее стало известно, что Леклер подписал новый пятилетний контракт с «Феррари».



В сезоне-2019 Леклер, который проводил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», на 24 очка опередил Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника. По победам счёт также в пользу монегаска — 2:1.