Брандл: интересно посмотреть, какое влияние Леклер окажет на выбор будущих напарников

Бывший гонщки Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал подписание Шарлем Леклером нового контракта с «Феррари».
«Это было простое решение для «Феррари» и просто отличная новость для Формулы-1. Будет интересно посмотреть, какое влияние Шарль и его менеджмент окажут на выбор будущих напарников и приоритеты в долгосрочной перспективе, если окажут. Отлично, Шарль! Молодые гонщики добавляют Формуле-1 энергии», — написал Мартин Брандл в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что Леклер подписал новый пятилетний контракт с «Феррари».
В сезоне-2019 Леклер, который проводил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», на 24 очка опередил Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника. По победам счёт также в пользу монегаска — 2:1.
- 23 декабря 2019
-
22:56
-
21:55
-
20:52
-
19:38
-
19:01
-
17:40
-
16:00
-
15:16
-
15:00
-
13:42
-
13:34
-
13:23
-
13:07
-
12:00
-
10:47
-
10:00
-
09:00
-
00:47
-
00:00
- 22 декабря 2019
-
22:42
-
21:54
-
20:43
-
20:00
-
18:52
-
18:40
-
16:43
-
15:47
-
14:58
-
14:08
-
12:15
-
10:53
-
09:33
-
00:57
- 21 декабря 2019
-
23:59
-
22:59