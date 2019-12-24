Менеджер Квята объяснил, почему считает Шумахера самым талантливым гонщиком

Николя Тодт, менеджер российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята, рассказал, что самым талантливым пилотом, которого он когда-либо встречал, является Михаэль Шумахер, и объяснил почему.
«Я рад, что мы хорошо знакомы и что могу назвать его своим другом.
Дело не только в таланте. Имеет значение и его рабочая этика, его подход к делу. Он никогда не сдавался.
Помню, как Михаэль выступал за «Феррари», когда у команды было много проблем. Он всегда поддерживал команду, хотя многие на его месте сказали бы, что машина дерьмо. Он был настоящим лидером», — приводит слова Тодта Motorsport Magazin.
Николя Тодт — сын президента ФИА Жана Тодта, который возглавлял «Феррари», когда за неё выступал Шумахер, завоевавший пять титулов в составе итальянской команды.
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