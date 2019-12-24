Ди Реста оценил действия Брауна на посту руководителя Формулы-1
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Пол ди Реста поддержал действия Росса Брауна на посту спортивного директора Ф-1 и Чейза Кэри, генерального директора чемпионата. По словам британского пилота, чемпиона DTM 2010 года, главным достижением Брауна и Кэри стала договорённость о переходе на новый регламент в сезоне-2021.
«Самый важный момент для Брауна и Кэри — 2021-й. Они избрали довольно осторожный подход и сохранили в Ф-1 то, что позволило чемпионату добиться успеха в прошлом.
Думаю, они медленно накапливали идеи. Мне нравится, что они открыты к обсуждениям. Хорошо, что они прислушиваются к людям, которые посещают гонки, в частности паддок», — приводит слова ди Ресты Motorsport Magazine.
Ди Реста заявил о готовности вернуться в Формулу-1
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