29-летний россиянин Ласточкин стал пилотом серии поддержки IndyCar

29-летний российский гонщик Никита Ласточкин, который с 16 лет живёт в США, сезон-2020 проведёт в Indy Lights, являющейся серией поддержки IndyCar. Последние три сезона он провёл в чемпионате Pro Mazda.

«Очень рад, что мне удалось сделать ещё один шаг и перейти в Indy Lights. Всякий раз, как я сажусь за руль, я испытываю радость, так как ещё несколько лет назад я не мог себе представить, что мне удастся это сделать. Мой план в том, чтобы просто продолжать усердно работать и понять, как далеко можно зайти.

Команда Exclusive Autosport станет моим домом в программе Road to Indy уже второй год, и я уверен, что мы сможем отлично дебютировать в новой серии. Первые тесты прошли хорошо, мы собрали отличную команду для участия в чемпионате», — приводит слова Ласточкина пресс-служба команды Exclusive Autosport, за которую он выступает.