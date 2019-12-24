29-летний россиянин Ласточкин стал пилотом серии поддержки IndyCar

29-летний российский гонщик Никита Ласточкин, который с 16 лет живёт в США, сезон-2020 проведёт в Indy Lights, являющейся серией поддержки IndyCar. Последние три сезона он провёл в чемпионате Pro Mazda.
«Очень рад, что мне удалось сделать ещё один шаг и перейти в Indy Lights. Всякий раз, как я сажусь за руль, я испытываю радость, так как ещё несколько лет назад я не мог себе представить, что мне удастся это сделать. Мой план в том, чтобы просто продолжать усердно работать и понять, как далеко можно зайти.
Команда Exclusive Autosport станет моим домом в программе Road to Indy уже второй год, и я уверен, что мы сможем отлично дебютировать в новой серии. Первые тесты прошли хорошо, мы собрали отличную команду для участия в чемпионате», — приводит слова Ласточкина пресс-служба команды Exclusive Autosport, за которую он выступает.
- 24 декабря 2019
-
14:03
-
12:43
-
11:06
-
09:34
- 23 декабря 2019
-
23:48
-
22:56
-
21:55
-
20:52
-
19:38
-
19:01
-
17:40
-
16:00
-
15:16
-
15:00
-
13:42
-
13:34
-
13:23
-
13:07
-
12:00
-
10:47
-
10:00
-
09:00
-
00:47
-
00:00
- 22 декабря 2019
-
22:42
-
21:54
-
20:43
-
20:00
-
18:52
-
18:40
-
16:43
-
15:47
-
14:58
-
14:08
-
12:15