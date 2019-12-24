В «Хонде» пообещали одинаковый подход в отношении «Ред Булл» и «Торо Россо»
Технический директор «Хонды» Тойохару Танабэ заверил, что «Торо Россо», как и в сезоне-2019, будет получать точно такие же моторы, что и «Ред Булл», главная команда австрийской компании. Напомним, с 2020 года «Торо Россо», за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, переименуют в «Альфа Таури».
«Мы в одинаковой степени поддерживаем обе команды. Спецификация силовой установки, число инженеров и механиков, масштаб сотрудничества — во всём этом нет различий.
Когда мы начинали сезон-2019, мы провели некоторые перестановки, а затем привлекли ещё сотрудников, чтобы можно было поддерживать обе команды в одинаковой степени. В следующем сезоне всё останется по-прежнему», — приводит слова Танабэ Motorsport.
Босс «Хонды» в Формуле-1 попросил совета у механиков
- 24 декабря 2019
-
15:00
-
14:03
-
12:43
-
11:06
-
09:34
- 23 декабря 2019
-
23:48
-
22:56
-
21:55
-
20:52
-
19:38
-
19:01
-
17:40
-
16:00
-
15:16
-
15:00
-
13:42
-
13:34
-
13:23
-
13:07
-
12:00
-
10:47
-
10:00
-
09:00
-
00:47
-
00:00
- 22 декабря 2019
-
22:42
-
21:54
-
20:43
-
20:00
-
18:52
-
18:40
-
16:43
-
15:47
-
14:58
-
14:08
Партнерский контент