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В «Хонде» пообещали одинаковый подход в отношении «Ред Булл» и «Торо Россо»

В «Хонде» пообещали одинаковый подход в отношении «Ред Булл» и «Торо Россо»
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабэ заверил, что «Торо Россо», как и в сезоне-2019, будет получать точно такие же моторы, что и «Ред Булл», главная команда австрийской компании. Напомним, с 2020 года «Торо Россо», за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, переименуют в «Альфа Таури».

«Мы в одинаковой степени поддерживаем обе команды. Спецификация силовой установки, число инженеров и механиков, масштаб сотрудничества — во всём этом нет различий.

Когда мы начинали сезон-2019, мы провели некоторые перестановки, а затем привлекли ещё сотрудников, чтобы можно было поддерживать обе команды в одинаковой степени. В следующем сезоне всё останется по-прежнему», — приводит слова Танабэ Motorsport.

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