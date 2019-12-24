В «Хонде» пообещали одинаковый подход в отношении «Ред Булл» и «Торо Россо»

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабэ заверил, что «Торо Россо», как и в сезоне-2019, будет получать точно такие же моторы, что и «Ред Булл», главная команда австрийской компании. Напомним, с 2020 года «Торо Россо», за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, переименуют в «Альфа Таури».

«Мы в одинаковой степени поддерживаем обе команды. Спецификация силовой установки, число инженеров и механиков, масштаб сотрудничества — во всём этом нет различий.

Когда мы начинали сезон-2019, мы провели некоторые перестановки, а затем привлекли ещё сотрудников, чтобы можно было поддерживать обе команды в одинаковой степени. В следующем сезоне всё останется по-прежнему», — приводит слова Танабэ Motorsport.