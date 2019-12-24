Ди Реста признался, что поболеет за Ферстаппена против Хэмилтона в 2020-м
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт британец Пол ди Реста признался, что не станет поддерживать соотечественника Льюиса Хэмилтона («Мерседес») в сезоне-2020, а поболеет вместо этого за Макса Ферстаппена («Ред Булл»), одного из главных конкурентов действующего чемпиона мира.
Ди Ресту спросили, кто, по его мнению, выиграет чемпионат в 2020 году.
«Льюис. Но я хотел бы, чтобы титул достался Максу. В последние 18 месяцев он, как мне кажется, выступает лучше всех», — приводит слова ди Ресты Motorsport Magazine.
В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и в шестой раз стал чемпионом мира. Ферстаппен, на счету которого три победы в сезоне, впервые в карьере стал третьим в личном зачёте.
Хэмилтон не смог объяснить, почему «Ред Булл» прибавляет к концу сезона
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