Ди Реста признался, что поболеет за Ферстаппена против Хэмилтона в 2020-м

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт британец Пол ди Реста признался, что не станет поддерживать соотечественника Льюиса Хэмилтона («Мерседес») в сезоне-2020, а поболеет вместо этого за Макса Ферстаппена («Ред Булл»), одного из главных конкурентов действующего чемпиона мира.

Ди Ресту спросили, кто, по его мнению, выиграет чемпионат в 2020 году.

«Льюис. Но я хотел бы, чтобы титул достался Максу. В последние 18 месяцев он, как мне кажется, выступает лучше всех», — приводит слова ди Ресты Motorsport Magazine.

В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и в шестой раз стал чемпионом мира. Ферстаппен, на счету которого три победы в сезоне, впервые в карьере стал третьим в личном зачёте.