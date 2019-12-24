35-летний польский пилот Роберт Кубица близок к соглашению с «Альфа Ромео», сообщает RaceFans. Поляк может стать пилотом по развитию в Хинвиле. Ожидалось, что он возьмёт эту роль на себя в «Рейсинг Пойнт» или в «Хаасе», но теперь вариант с «Альфа Ромео» является самым вероятным.

Шансы на это повышаются и в связи с тем, что менеджер Кубицы связан с «Альфа Ромео». Также на сделку могут повлиять и спонсоры поляка из крупной польской компании Orlen.

Напомним, что минувший сезон стал для Роберта первым в Формуле-1 почти за 10 лет в качестве боевого пилота. В составе «Уильямса» он не сумел показать высокие результаты, хотя и завоевал единственное для команды очко. Ожидается, что основная нагрузка Кубицы в следующем году будет связана с выступлениями в DTM.