«Уильямс» продаст акции Williams Advanced Engineering

Компания «Уильямс Групп», в активы которой входит и команда Формулы-1 «Уильямс», продаст контрольный пакет акций Williams Advanced Engineering, сообщает Motorsport. Её новым владельцем станет компания EMK Capital. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.
Williams Advanced Engineering была основана в 2011 году. На момент продажи она насчитывает около 300 сотрудников, которые работают над десятками проектов. На протяжении долгого времени отделение компании было единственным поставщиком батарей для клиентов из Формулы-E.
«Мы стремительно выросли от компании с одним клиентом до бизнес-группы, работающей во множестве секторов. Сейчас лучшее время для продажи контрольного пакета акций, что даст возможность развиваться и расти в дальнейшем и позволит реализовать весь потенциал», — сказал один из руководителей группы Майк О'Дрисколл.
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