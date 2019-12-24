В гоночной Академии «Феррари» может появиться пилотесса
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что одним из приоритетных направлений развития команды является её гоночная Академия. По словам Бинотто, в скором времени в ней могут появиться и представительницы женского пола.
«Мы инвестируем в будущее. Несколько молодых пилотов скоро присоединятся к Академии. Это направление, над которым мы упорно трудимся. Гоночная Академия — важная инвестиция. Лучшим примером для этого является Шарль Леклер. Мы должны искать для „Феррари“ таланты следующего поколения. Также Академия пребывает в поиске девушек. Они должны стать частью гоночной Академии „Феррари“. В этом направлении ведётся работа, и это может произойти очень скоро», — приводит слова Бинотто Motorsport.
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