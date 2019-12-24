Кубица: после аварии на ралли я плакал ночами

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица признался, что после тяжёлых травм, полученных на ралли в феврале 2011 года, он находился в подавленном эмоциональном состоянии и плакал ночами.
«Бывало, что я плакал ночами. Мне необходимо было пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Поворотным стал момент, когда я перестал думать о том, как же мне сделать что-то, и начал думать о том, что я в принципе могу что-то делать», — приводит слова поляка GPToday.
Напомним, после аварии Кубица так и не смог до конца восстановить функционирование одной руки. Долгое время он оставался вне спорта. В 2019 году ему удалось получить место призового пилота в «Уильямсе», но ещё в ходе сезона он заявил о том, что покинет команду по завершении чемпионата. Ожидается, что 2020 год он проведёт в DTM.
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