Хэмилтон вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вошёл в список десяти самых высокооплачиваемых спортсменов уходящего десятилетия по версии авторитетного издания Forbes. За минувшие десять лет британец сумел заработать $ 400 млн. Он является единственным представителем автоспорта, попавшим в топ-10 рейтинга.
Напомним, контракт Льюиса Хэмилтона с его нынешней командой завершается по истечении следующего сезона.
Первое место в рейтинге занимает бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ($ 915 млн), второе место — у форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 800 млн), а тройку этого списка замыкает лидер «Барселоны» Лионель Месси, заработавший за минувшее десятилетие $ 715 млн.
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