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Бриаторе не видит смысла в переходе Вольфа в «Феррари»

Бриаторе не видит смысла в переходе Вольфа в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе усомнился в целесообразности перехода руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа в «Феррари».

«Вольф в „Феррари“ в 2021 году? Он владеет акциями „Мерседеса“, ему нет никакого смысла переходить в другую команду в качестве наёмного сотрудника. К тому же, это не решит проблему „Феррари“. Команде нужен лидер. В Формуле-1 важна машина. К примеру, „Рено“ даёт Даниэлю Риккардо кучу денег, но лучше бы они инвестировали в развитие болида. „Феррари“ необходимо работать над машиной, чтобы сократить отставание от „Мерседеса“», — приводит слова Бриаторе La Gazzetta dello Sport.

Ранее ряд экспертов выражал точку зрения, что в 2021 году Вольф покинет «Мерседес» и перейдёт на работу в «Феррари».

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