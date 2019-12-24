Бриаторе не видит смысла в переходе Вольфа в «Феррари»
Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе усомнился в целесообразности перехода руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа в «Феррари».
«Вольф в „Феррари“ в 2021 году? Он владеет акциями „Мерседеса“, ему нет никакого смысла переходить в другую команду в качестве наёмного сотрудника. К тому же, это не решит проблему „Феррари“. Команде нужен лидер. В Формуле-1 важна машина. К примеру, „Рено“ даёт Даниэлю Риккардо кучу денег, но лучше бы они инвестировали в развитие болида. „Феррари“ необходимо работать над машиной, чтобы сократить отставание от „Мерседеса“», — приводит слова Бриаторе La Gazzetta dello Sport.
Ранее ряд экспертов выражал точку зрения, что в 2021 году Вольф покинет «Мерседес» и перейдёт на работу в «Феррари».
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