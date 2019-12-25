Марко вспомнил об инциденте, из-за которого он ослеп на один глаз

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил об инциденте, случившемся на Гран-при Франции в 1972 году. На девятом круге дистанции из под болида Эмерсона Фиттипальди вылетел камень, угодивший в Марко и пробивший визор его шлема. В результате происшествия Хельмут лишился зрения на левом глазу.

«В 1972 году я получил новый болид. Машина была гораздо более конкурентоспособной и современной, чем предыдущая. Мне очень хотелось поскорее сесть за руль. Я не прошёл нормальную подгонку сиденья и в итоге сидел на 10 см. выше, чем в прошлой машине. Но мне было всё равно, мне хотелось пилотировать новый болид. В итоге именно эти 10 сантиметров привели к тому, что тот камень принёс столь разрушительные последствия.

Я до сих пор всё очень хорошо помню. В момент попадания камня естественной реакцией было бы закрыть глаза, об этом говорили и врачи. Но я тут же вспомнил: «эй у тебя в машине 250 литров топлива и 20 машин позади». Если бы я потерял контроль, это могло бы иметь фатальные последствия не только для меня, но и для других. Я припарковался у обочины и остановился, всё делалось на уровне подсознания.

Потом меня забрали на машине скорой помощи, но тогда на трассе не было такой инфраструктуры, как сейчас. Меня забрали в больницу, но всё шло не лучшим образом. Это был выходной и врач проводил время на барбекю. В итоге первая помощь была оказана через 7-8 часов, возможно, это была одной из причин, по которой мне не спасли зрение. Всё это невозможно сравнить с сегодняшними условиями.

Боль была ужасная. Я находился в больнице долгое время и мне ставили разные диагнозы. Однажды ночью я понял, что не буду видеть, как прежде. Понял, что не смогу пилотировать, как раньше. Это было трагично, ведь у меня были хорошие перспективы, на руках был контракт с «Феррари». Но я понял, что такова жизнь и сказал себе двигаться дальше", — приводит слова Марко Motorsport-Magazine.