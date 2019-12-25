Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

26 декабря Шварцман проведёт встречу с болельщиками в Москве

26 декабря Шварцман проведёт встречу с болельщиками в Москве
Авто / Младшие серии 0

Чемпион Формулы-3 сезона-2019, пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман проведёт встречу с болельщиками, сообщает пресс-служба SMP Racing на своей официальной странице в «Твиттере».

Мероприятие запланировано на 26 декабря в Москве. Оно пройдёт по адресу Новый Арбат, 26. Начало встречи запланировано на 19:00.

Все желающие смогут задать Роберту вопросы, получить автограф и сфотографироваться с ним, а также принять участие в конкурсе и попробовать выиграть кепки и футболку SMP Racing.

Напомним, в следующем сезоне Шварцман будет выступать уже в Формуле-2. Это будет его дебютный сезон в этой серии. Роберт сядет за руль болида Prema, его напарником по команде станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019