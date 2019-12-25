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В «Макларене» рассказали, за что ценят Сайнса и Норриса

В «Макларене» рассказали, за что ценят Сайнса и Норриса
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль назвал сильные стороны Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, которые в сезоне-2019 привели команду к четвёртому месту в Кубке конструкторов.

«Приятно видеть, какой мастер Карлос с точки зрения гоночных навыков. Кроме того, мне нравится, насколько агрессивны оба наших гонщика.

Они приятные парни, когда вылезают из-за руля. Это хорошо для команды. Это помогает поддерживать здоровую атмосферу внутри коллектива и помогает нам прогрессировать. В то же время мне очень нравится, что они агрессивно действуют на старте гонки, на первом круге, нравится их решительность, когда нужно обогнать соперника, чтобы добиться результата», — цитирует Зайдля Crash.

Сайнс занял шестое место по итогам сезона, заработав 96 очков, а Норрис с 49 очками стал 11-м.

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