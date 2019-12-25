Хорнер объяснил, почему шансы «Ред Булл» на титул в 2020-м как никогда высоки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил перспективы коллектива в преддверии сезона-2020. Команда из Милтон-Кинса не отдала соперникам ни одного титула с 2010 по 2013 год, но с 2014 года, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы, в чемпионате доминирует «Мерседес».

«Считаю, мы в наилучшем положении с момента перехода на новый регламент после сезона-2013. Философия «Ред Булл», который инвестирует в молодёжь, означает, что в нашем распоряжении появились молодые таланты во всех сферах бизнеса. Это начинает окупаться.

В отношении следующего сезона наблюдается преемственность, в том числе в смысле аэродинамики, мотора, шин. Также у нас стабильный состав пилотов, и это позволяет воспользоваться в следующем году тем, что узнали мы в 2019-м», — приводит слова Хорнера GP Fans.

В 2020-м пару пилотов «Ред Булл» составят 22-летний Макс Ферстаппен, впервые занявший третье место по итогам сезона в 2019-м, и 23-летний Александер Албон.