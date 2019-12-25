Квят объяснил, как нужно бороться с похмельем. Видео

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят поздравил болельщиков с Рождеством, которое во многих странах празднуют 25 декабря, и рассказал, что нужно делать, если выпил слишком много крепких напитков.

«Привет, рад всех видеть. Мы сейчас тут на рождественской вечеринке с командой в Фаэнце после очень хорошего сезона для нас. Хотел бы пожелать вам счастливого Рождества и Нового года.

Надеюсь, вы хорошо покушаете в эти дни, может, что-то выпьете. На случай, если вдруг перебрали с напитками, примите аспирин, выпейте чаю с мёдом и лимоном. Это поможет унять головную боль.

Спасибо, что следили за нашими выступлениями. Увидимся в 2020-м», — сказал Квят.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» «Торо Россо».

Напомним, Квят выступает за «Торо Россо», которая с сезона-2020 станет называться «Альфа Таури».



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