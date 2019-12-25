Ферстаппен считает, что возрастные пилоты менее агрессивны

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что с возрастом уровень агрессии любого гонщика снижается. Голландец признал, что, вероятнее всего, ему также придётся пройти через это.

«Когда пилот приближается к 40 годам, он начинает замедляться. По крайней мере, это касается реакции. Этот процесс уже не так естественен, как в 20 или 30 лет. Чтобы сохранять прежнюю форму, приходится тренироваться упорнее.

С другой стороны, у таких гонщиков есть опыт, что компенсирует появляющиеся слабости. Кроме того, в 40 лет у многих пилотов уже есть семья, и об этом невозможно не думать. Буду ли я столь же агрессивен в 40, как сейчас? Я не знаю, мне пока не 40 лет, и я не могу ответить. Но могу представить, что снижу уровень агрессии", — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.