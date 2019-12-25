Квят — о проигрыше Гасли: я не собираюсь перед вами исповедоваться

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не стал вдаваться в причины проигрыша напарнику по команде Пьеру Гасли. Россиянин подчеркнул, что доволен своими выступлениями в минувшем сезоне, и добавил, что не во всех гонках всё складывается гладко.
«Критические оценки за вторую половину сезона? Я не следил за оценками других людей, меня это не очень интересует. Как я уже сказал, есть взлёты, есть падения, во второй половине сезона тоже были хорошие гонки, а были не очень, но я всё знаю, над чем нужно работать, где можно прибавить, а где всё хорошо и так далее.
Что касается разницы в заработанных очках между мной и Пьером Гасли и объяснения этому, то послушайте, это интервью, а не исповедь. Я не собираюсь перед вами исповедоваться. Иногда бывают гонки, в которых что-то идёт не в твою пользу. У меня тоже было больше очков, чем у Албона. Это разные ситуации, и я не собираюсь вдаваться в какие-то детали. Я знаю, что было немало хороших гонок и во второй половине сезона. Иногда что-то не складывалось так, как хотелось, но в целом я доволен тем, как всё прошло», — приводит слова россиянина F1News.
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