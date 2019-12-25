Феттель объяснил, почему проиграл Риккардо в 2014 году

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему проиграл в 2014 году дуэль напарнику по команде Даниэлю Риккардо. В то время немец выступал в составе «Ред Булл», а после неудачного сезона перешёл в «Феррари».

«Я понимаю, почему люди сравнивают мою нынешнюю ситуацию с 2014 годом. Да, я проиграл на бумаге, цифры говорят о том, что я уступил Даниэлю. Но в то же время я знаю, что в 2014 году не всё шло так, как я рассчитывал. Моей целью в 2014 году не было завоевание подиума или финиш в топ-5, я хотел выигрывать. Моё отношение к выступлениям тогда было несколько другим, чем у Риккардо. Кроме того, 2014 год получился не самым удачным в целом. Не хочу сказать, что мне не хватало везения. Но несколько раз машина не работала так, как должна. Это портило общую картину.

Я видел успех Риккардо одним из первых, ведь он был моим напарником. Но у меня с этим нет никаких проблем. Я уверен, что смогу опередить любого соперника. Я не боюсь конкуренции, в этом нет смысла. Если ты хочешь побеждать, то не должен бояться. Это две несовместимые вещи», — приводит слова немца Motorsport-Magazin.