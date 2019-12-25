Йос Ферстаппен: я подталкивал Макса бросить школу

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец действующего гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, признался, что не только с пониманием отнёсся к решению сына бросить обучение, но и сам подталкивал его к такому шагу.

«Если бы у него не было таланта, я бы отправил его обратно в школу. Но я знал, что в автоспорте с ним может произойти что-то особенно. Так что я не просто принял его решение бросить школу — я подталкивал его к этому шагу», — приводит слова Ферстаппена-старшего GPToday.

Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в возрасте 17 лет 166 дней. Таким образом, он стал самым молодым новобранцем в истории чемпионата. Минувший сезон стал для голландца самым успешным в карьере — чемпионат 2019 года он завершил на третьем месте в общем зачёте.