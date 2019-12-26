Феттель: невозможно доказать всем, что ты лучший

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не собирается кому-либо доказывать, что он является лучшим пилотом в мире. По словам немца, прежде всего он хочет это доказать самому себе.

«Что я должен доказывать? Что я лучший? Хочу доказать это себе. Именно это для меня самое важное. Невозможно доказать всем, что ты лучший. Но для меня это не имеет значения. Кому-то я нравлюсь, а кому-то нет. Не поймите меня неправильно, не хочу казаться эгоистичным, но я выступаю для себя. Мне нравится, что я делаю и я очень амбициозен. Мне хочется достичь чего-то с командой. В этом и есть моя мотивация. Я не обращаю внимания на то, что я уже четырежды выигрывал титул.

Я не думаю, что если я побеждал раньше, то мне не нужно этого делать теперь. И я не предполагаю, что успехи прошлых лет гарантируют мне победы в будущем. Не просыпаюсь с мыслями, что я лучший. Знаю, во многих книгах пишется именно о таких установках, но со мной это не работает", — приводит слова Феттеля Motorsport-Magazine.