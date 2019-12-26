Хорнер оценил рокировку Гасли и Албона в ходе сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение поменять местами Пьера Гасли и Александера Албона в ходе сезона-2019. Гасли вследствие неудовлетворительных результатов в первой половине сезона вернулся из «Ред Булл» в «Торо Россо», а на его место взяли Албона.

«Мы всё правильно сделали. Пьеру пошло на пользу то, что он позитивно воспринял новости о переводе в «Торо Россо». Его же не выгнали из Формулы-1, не выгнали из программы «Ред Булл», и он очень правильно отреагировал на это.

Оба гонщика адаптировались очень хорошо. Алекс прибавлял в каждой гонке. Ему не повезло в Бразилии, но, считаю, он великолепно выступил в свой первый сезон в Ф-1. Ему пришлось испытать давление по приходе в «Ред Булл», притом что в напарниках у него был Макс Ферстаппен. Но он хорошо справился с ситуацией и впечатлил команду отношением к делу, пониманием гонок и обратной связью», — цитирует Хорнера thejudge13.