В «Мерседесе» объяснили, почему моторы Формулы-1 до сих пор не вышли на пик мощности
Главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл предположил, что в ближайшем будущем двигатели Формулы-1 станут ещё мощнее, несмотря на то что турбированные силовые установки используются уже на протяжении шести сезонов и развивать их становится всё сложнее.
«Пока не настал момент, когда мощность уже нельзя увеличить. Прибавки в мощности постепенно становятся меньше, но инженеры обращают внимание на всё большее количество зон.
Они изучают зоны, в отношении которых, как им раньше казалось, нельзя добиться роста производительности. И именно потому, что раньше там никаких разработок не велось, у них получается найти что-то, что позволяет добиться довольно существенного прироста в эффективности», — приводит слова Кауэлла GP Blog.
Абитебуль заявил, что у «Рено» самый мощный мотор, а у «Мерседеса» — слабейший
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