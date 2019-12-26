В «Мерседесе» объяснили, почему моторы Формулы-1 до сих пор не вышли на пик мощности

Главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл предположил, что в ближайшем будущем двигатели Формулы-1 станут ещё мощнее, несмотря на то что турбированные силовые установки используются уже на протяжении шести сезонов и развивать их становится всё сложнее.

«Пока не настал момент, когда мощность уже нельзя увеличить. Прибавки в мощности постепенно становятся меньше, но инженеры обращают внимание на всё большее количество зон.

Они изучают зоны, в отношении которых, как им раньше казалось, нельзя добиться роста производительности. И именно потому, что раньше там никаких разработок не велось, у них получается найти что-то, что позволяет добиться довольно существенного прироста в эффективности», — приводит слова Кауэлла GP Blog.