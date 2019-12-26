Норрис рассказал о подходе, который помогает ему прибавлять

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что делает для того, чтобы выступать всё лучше и лучше. По словам британца, он старается найти, за что можно покритиковать самого себя, даже если его хвалят окружающие.
«Я довольно жёсток в отношении себя. Ненавижу, когда мне говорят, что я хорошо справился с работой, когда я знаю, что это не так, или даже когда они знают, что это не так, но просто хотят подбодрить меня. Я реалист.
Я никогда не бываю доволен собой, если только не сделал свою работу достаточно хорошо. Это идёт на пользу мне самому, заставляет меня работать усерднее и лучше взаимодействовать с командой», — цитирует гонщика F1i.
В сезоне-2019 20-летний Норрис в статусе новичка Формулы-1 занял 11-е место в личном зачёте, заработав 49 очков. Его напарник Карлос Сайнс с 96 очками стал шестым.
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