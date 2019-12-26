Норрис признал, что его раздражали технические проблемы «Макларена»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал об отношении к техническим отказам, с которыми ему не раз пришлось столкнуться в ходе сезона-2019. Самым ярким моментом в этом отношении стал Гран-при Бельгии, где 20-летний британец потерял пятое место из-за отказа мотора «Рено».
«Поначалу меня это не так уж сильно раздражало. Но затем были «Поль Рикар», Канада и Спа. Я стал больше раздражаться, поскольку проблемы стали случаться довольно регулярно.
Затем возникло ещё несколько проблем, но дело дошло до того, что я стал понимать, что я не могу что-то изменить или на что-то повлиять, — и не только я, но и окружающие. Мы были не виноваты в этом. Такие вещи случаются. Бывает, что люди допускают ошибки», — приводит слова гонщика F1i.
В сезоне-2019 Норрис в статусе новичка Формулы-1 занял 11-е место в личном зачёте, набрав 49 очков. Его напарник Карлос Сайнс с 96 очками стал шестым.
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