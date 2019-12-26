Стал известен календарь сезона-2020 Russian Drift Series

Организаторы опубликовали календарь сезона-2020 чемпионата Russian Drift Series. В расписании значатся семь этапов, причём место проведения одного из них будет объявлено позже. Сезон начнётся 2-3 мая в Москве и закончится 17-18 октября в Сочи.

Календарь сезона-2020 Russian Drift Series

2-3 мая — Москва, Moscow Raceway

23-24 мая — Рязань, Atron Circuit

13-14 июня — будет объявлено позже

11-12 июля — Нижний Новгород, NRing

1-2 августа — Москва, ADM Raceway

5-6 сентября — Красноярск, Red Ring

17-18 октября — Сочи, «Сочи Автодром».

В 2019 году чемпионом Russian Drift Series стал Георгий Чивчян, второе место занял Чарльз Нг, замкнул тройку Тецуя Хибино.