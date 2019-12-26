Стал известен календарь сезона-2020 Russian Drift Series
Организаторы опубликовали календарь сезона-2020 чемпионата Russian Drift Series. В расписании значатся семь этапов, причём место проведения одного из них будет объявлено позже. Сезон начнётся 2-3 мая в Москве и закончится 17-18 октября в Сочи.
Календарь сезона-2020 Russian Drift Series
2-3 мая — Москва, Moscow Raceway
23-24 мая — Рязань, Atron Circuit
13-14 июня — будет объявлено позже
11-12 июля — Нижний Новгород, NRing
1-2 августа — Москва, ADM Raceway
5-6 сентября — Красноярск, Red Ring
17-18 октября — Сочи, «Сочи Автодром».
В 2019 году чемпионом Russian Drift Series стал Георгий Чивчян, второе место занял Чарльз Нг, замкнул тройку Тецуя Хибино.
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