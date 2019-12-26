Шибалов назвал главных конкурентов «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре»

Российский автогонщик Антон Шибалов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», назвал главных конкурентов на «Дакаре» 2020 года. Напомним, «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку четыре экипажа. Представлять Россию в грузовом зачёте международного соревнования будут действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь—2019» Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.

«Все соперники очень интересные. Основные конкуренты — «Ивеко», «Татра», «Рено», «МАЗ», «ЛиАЗ». К сожалению, в команде «Ивеко» в этом году не выступит наш давнишний соперник Жерар де Рой, он отправится на гонку в качестве тим-менеджера. Но они выставляют четыре опытных экипажа, каждый по-своему очень силён.

«Татра» выставляет три машины, но, к сожалению, они представляют три разные команды. Алеш Лопрайс выезжает на совершенно новом автомобиле — будет интересно понаблюдать и посмотреть, что они сделали и насколько автомобиль конкурентоспособен.

Команда «Рено» тоже приготовила новинку: один из грузовиков будет с гибридной установкой, что позволяет достичь более высоких показателей мощностей. Интересный автомобиль, будем наблюдать. Это такой шаг в будущее, хотя некоторые мотоциклы уже сейчас выступают на электротяге.

У «ЛиАЗа» новый автомобиль, который построен на базе «Ивеко». В прошлом году они неплохо выступали, хотя пилот очень молодой.

«МАЗ» — тоже наши давнишние конкуренты. Сергей Вязович выезжает на капотнике, который очень неплохо зарекомендовал себя на «Шёлковом пути». Интересно посмотреть, как ребята продвинулись. Но мы уверены, что наши ребята и техника ничуть не хуже и даже на шаг впереди. Наш экипаж тоже постарается и, надеюсь, покажет наивысший результат. Самая главная цель — командный результат, но каждый экипаж будет стараться показать самый высокий результат для себя», — передаёт слова Шибалова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

«Дакар» 2020 года стартует 5 января.