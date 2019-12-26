Чагин рассказал, как отмечает день рождения на «Дакаре»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что уже на протяжении многих лет празднует день рождения на «Дакаре». В 2020 году ралли-рейд, переехавший в Саудовскую Аравию, начнётся 5 января, в день рождения титулованного спортсмена.

«Мне посчастливилось уже много-много лет отмечать свой день рождения на «Дакаре» в окружении друзей и коллег. Но всегда на все церемонии уходит лишь несколько минут.

Как правило, всё происходит в конце вечернего рабочего собрания. Приятно услышать поздравления ребят, но почти сразу я говорю: «Всё, стоп, у нас много работы». Как вы знаете, в Саудовской Аравии сухой закон, так что возьмём разве что детское шампанское!» — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.