Чагин рассказал, как отмечает день рождения на «Дакаре»
Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что уже на протяжении многих лет празднует день рождения на «Дакаре». В 2020 году ралли-рейд, переехавший в Саудовскую Аравию, начнётся 5 января, в день рождения титулованного спортсмена.
«Мне посчастливилось уже много-много лет отмечать свой день рождения на «Дакаре» в окружении друзей и коллег. Но всегда на все церемонии уходит лишь несколько минут.
Как правило, всё происходит в конце вечернего рабочего собрания. Приятно услышать поздравления ребят, но почти сразу я говорю: «Всё, стоп, у нас много работы». Как вы знаете, в Саудовской Аравии сухой закон, так что возьмём разве что детское шампанское!» — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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