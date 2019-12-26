«Хочу взять реванш». Каргинов — о решении организаторов снять его с «Дакара»-2019

Российский автогонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», рассказал об ожиданиях перед «Дакаром» 2020 года, который стартует 5 января. Напомним, в 2019 году Каргинова дисквалифицировали на «Дакаре» за наезд на зрителя. Гонщик тогда узнал об инциденте только по приезде на бивуак.
«Едем в новый регион («Дакар» впервые пройдёт в Саудовской Аравии. — Прим. «Чемпионата») с удовольствием. Что касается спортивных трасс, то полное разнообразие для ралли-рейдов: порядка 70-75% — песчаные дюны, сложные дороги. Также ожидаем высохшие русла рек, каменистые участки, где нужно быть сконцентрированным, беречь шины и автомобиль. Будем стараться всё сделать правильно и привезти хороший результат.
Какая-то осторожность при выступлениях в новом месте будет присутствовать, но мы привыкли справляться с подобными ситуациями, с неожиданностями. Кто правильно на них отреагирует, тот и привезёт хороший результат.
Лично мне хочется взять матч-реванш – это будет лучший ответ на решение организаторов о моей дисквалификации год назад», — передаёт слова Каргинова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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