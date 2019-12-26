Стал известен годовой бюджет «КАМАЗ-мастера»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, готовящейся к «Дакару» 2020 года, раскрыл годовой бюджет коллектива. По его словам, он составляет € 11 млн.
«Участие команды на «Дакаре» — недешёвое удовольствие. Например, заявка одного человека на «Дакар» стоит $ 12 тыс. Годовой бюджет команды — € 11 млн.
По сравнению с Формулой-1 это очень небольшие цифры. Наш завод и партнёры считают, что такие финансовые вложения оправдываются», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Напомним, «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку, стартующую 5 января, четыре экипажа. Представлять Россию в грузовом зачёте международного соревнования будут действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь—2019» Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.
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