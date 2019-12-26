Бинотто: мы поступили правильно, дав Феттелю выиграть в Сингапуре

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о выступлении Себастьяна Феттеля в прошедшем сезоне.



«С самого начала сезона ему было некомфортно за рулём болида. Особенно это касалось стабильности на торможениях. Кроме того вызов со стороны Шарля Леклера стал для него отличным ориентиром. Когда твой напарник столь быстр, это всегда является проблемой.



В итоге Феттелю пришлось анализировать ситуацию и искать возможность прибавить. Он старался действовать не эмоциями, а анализом данных, сравнением и разбором того, где он выигрывает и проигрывает. В итоге в первой части сезона на Феттеля оказывался большой прессинг. Победа в Сингапуре стала ключевой во второй половине сезона. Дело не только в победе, но и в доверии к команде. Он осознал, что может рассчитывать на нас. Мы сделали правильно, дав ему выиграть ту гонку», — приводит слова Маттиа Бинотто Autosport.