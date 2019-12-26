Хэмилтон: переход инженера к Боттасу сделал сезон сложным

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что переход его инженера Риккардо Мускони к Валттери Боттасу усложнил его сезон. Тони Росс, который до этого был гоночным инженером Боттаса, ушёл работать в заводскую команду «Мерседеса» в Формуле-Е, а на его место пришёл Мускони, который сотрудничал с Хэмилтоном, занимая должность инженера по производительности.



«Мускони — большой талант, я понимаю, что ему хочется добиться прогресса, поскольку мало кого устраивает сидеть на одном месте вечно. С другой стороны, у нас вышла великолепная команда. Мы оба мотивировали друг друга и находили те знания, о которых ранее и не подозревали.



По этой причине сезон получился сложным. Другая сторона делала то, к чему привык я, и мне постоянно приходилось спрашивать себя, как бы мне вывернуться? Что мне нужно поменять в работе, чтобы получилось лучше, чем у них? В новом сезоне будет ещё труднее. Когда ваш соперник выступает на максимум возможностей, разрыв сокращается до минимума», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.