Шварцман рассказал, что один из инженеров «Према» — фанат Путина и России

Чемпион Формулы-3, пилот Формулы-2 Роберт Шварцман объяснил, каким образом у его напарника по команде Маркуса Армстронга на вечеринке по итогам сезона-2019 оказалась куртка с надписью «Россия».



«Это не его куртка, а инженера Паоло, который работал с ним. Паоло — огромный фанат Путина, я серьёзно! Поддерживает нашу политику и всю Россию, следит, осуждает санкции. Я сначала думал, что он стебается, а потом понял, что он всё говорит всерьёз. Паоло мне говорил: «Когда ты возьмёшь титул, то наверняка познакомишься с Владимиром Владимировичем. Обязательно сделай фотку или видео и отправь мне!». Он мне про это твердил с самого начала сезона, когда вообще было непонятно, чего мы добьёмся.



Когда мы приехали в Сочи, Паоло купил себе эту куртку. А потом ещё забрал мой русский флаг, с которым я фотографировался после победы. Убежал и потом сказал, что повесит у себя дома. Крутой чувак, очень смешной. Можно сказать, наполовину русский. Жаль, что сейчас перешёл в «МП Моторспорт», где стал главным инженером. Ну а Армстронг на этой тусовке, получается, у него взял куртку напрокат», — передаёт слова Роберта Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Полная версия интервью с Шварцманом будет опубликована в ближайшее время.

Шварцман стал диджеем на вечеринке «Према», его напарник надел куртку «Россия»