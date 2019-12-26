Шварцман рассказал, что один из инженеров «Према» — фанат Путина и России

Чемпион Формулы-3, пилот Формулы-2 Роберт Шварцман объяснил, каким образом у его напарника по команде Маркуса Армстронга на вечеринке по итогам сезона-2019 оказалась куртка с надписью «Россия».
«Это не его куртка, а инженера Паоло, который работал с ним. Паоло — огромный фанат Путина, я серьёзно! Поддерживает нашу политику и всю Россию, следит, осуждает санкции. Я сначала думал, что он стебается, а потом понял, что он всё говорит всерьёз. Паоло мне говорил: «Когда ты возьмёшь титул, то наверняка познакомишься с Владимиром Владимировичем. Обязательно сделай фотку или видео и отправь мне!». Он мне про это твердил с самого начала сезона, когда вообще было непонятно, чего мы добьёмся.
Когда мы приехали в Сочи, Паоло купил себе эту куртку. А потом ещё забрал мой русский флаг, с которым я фотографировался после победы. Убежал и потом сказал, что повесит у себя дома. Крутой чувак, очень смешной. Можно сказать, наполовину русский. Жаль, что сейчас перешёл в «МП Моторспорт», где стал главным инженером. Ну а Армстронг на этой тусовке, получается, у него взял куртку напрокат», — передаёт слова Роберта Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Полная версия интервью с Шварцманом будет опубликована в ближайшее время.
- 26 декабря 2019
-
20:31
-
20:17
-
19:18
-
17:25
-
16:00
-
14:30
-
13:00
-
12:27
-
12:20
-
12:07
-
12:01
-
11:30
-
10:00
-
01:02
- 25 декабря 2019
-
23:57
-
22:48
-
21:08
-
19:38
-
18:59
-
17:54
-
16:00
-
14:28
-
13:00
-
12:00
-
10:12
-
09:01
-
01:13
-
00:42
- 24 декабря 2019
-
22:57
-
21:59
-
20:43
-
19:56
-
18:49
-
17:45
-
16:18