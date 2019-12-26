Шварцман настроен с начала сезона бороться за подиумы в Формуле-2

Чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман поделился ожиданиями от своего дебюта в Формуле-2. Шварцман отметил, что в начале сезона будет сложно бороться за победы, но выразил надежду на финиши на третьих позициях.
«Разница в подготовке между Формулой-3 и Формулой-2? Больше работы. Надо было разобраться, как всё работает на пит-стопе, как правильно ставить машину, чтобы механикам было удобно менять колёса. Стартовать на этой машине тоже надо по-другому. Лепестки сцепления такие же, а вот мощность мотора намного выше. В целом управление машиной другое по сравнение с Формулой-3, а тут ещё с 2020 года появятся новые 18-дюймовые колёса.
Для меня важно быстро вкатиться в Формуле-2, ведь тестов очень мало, практически сразу начнутся гонки. Я хочу сразу быть быстрым и не делать никаких ошибок. Возможно, сначала у меня не будет супербыстрого темпа, чтобы спокойно выигрывать, но надо набирать очки, условно, за третье место. В ходе сезона я буду прогрессировать, и набранные в начале сезона очки окажутся важными.
Итоговая цель? Выиграть», — передаёт слова Роберта Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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